Westbahn: Start auf der Südstrecke am 1. März

Der private Bahnbetreiber Westbahn um Mehrheitseigentümer Hans Peter Haselsteiner startet am 1. März mit zwei Zügen auf der Südbahn-Strecke. Ab 16. März soll dann mit einer dritten Garnitur des Schweizer Herstellers Stadler die Strecke Wien-Villach und zurück täglich fünf Mal bedient werden. Die Strecke soll aufgrund der neuen Koralmbahn in 3.30 Stunden bewältigt werden.

Zwischendurch gehalten wird in Wien-Meidling, Wiener Neustadt, in Semmering, Bruck an der Mur, Kühnsdorf-Klopeiner See und Pörtschach am Wörthersee. „Wir starten so rasch und so umfangreich, wie es der Fahrzeugmarkt ermöglicht – und schneller, als es viele für möglich gehalten haben. Bahnreisende auf der Südstrecke werden somit viel früher als ursprünglich geplant von erstklassigem Bahnfahren mit der Westbahn profitieren“, sagt Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher.

Die Westbahn lockt Frühbucher mit Billigst-Angeboten. Von Wien nach Graz soll es ab 8,99 Euro gehen, von Wien zu einer Destination in Kärnten um 18,99 Euro, von Graz nach Kärnten um 8,99. Der Vollpreis für eine Fahrt von Wien nach Graz beträgt 39,90 Euro, von Wien nach Klagenfurt 59,90.