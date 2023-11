Westbahn fährt ab 10. Dezember von Wien nach Bregenz

Ein Jahr später soll mit einer zusätzlichen Tagesrandverbindung Wien – Vorarlberg – Wien das Angebot verdoppelt werden, berichtet die Westbahn in einer Aussendung.

Von der Verbindung profitiert auch das Tiroler Oberland: am Weg von Vorarlberg nach Wien wird in St. Anton am Arlberg, Landeck-Zams, Imst-Pitztal sowie Telfs-Pfaffenhofen Halt gemacht.