Wespenstich: 62-jähriger Steirer starb nach allergischer Reaktion

Ein 62 Jahre alter Obersteirer ist am Montag an der allergischen Reaktion nach einem Wespenstich in seinem Garten gestorben. Der Mann wählte auf seinem Mobiltelefon noch den Notruf, dann brach die Verbindung ab. Die Polizei versuchte vergeblich, das Handy zu orten. Nach einiger Zeit konnte seine Tochter ermittelt werden, zusammen mit der Polizei entdeckte sie ihren leblosen Vater in dessen Schrebergarten.