"Werde Finanzamt um Prüfung ersuchen": SPÖ-Kandidatin zieht Konsequenzen

Ihr droht nun Ungemach vom Fiskus. Denn ihm wird die Oberländerin belegen müssen, in welchem Umfang sie den Mercedes ihres Vaters, mit dem sie jeden Tag in die Arbeit fährt, für sich genutzt hat. "Das muss nachvollziehbar sein. Und das ist nur mit einem Fahrtenbuch möglich, in dem auch die Kilometerstände eingetragen werden", erklärt eine Expertin für die Kfz-Steuer gegenüber dem KURIER. "Das war mir nicht bewusst", sagte Graswander-Hainz damit konfrontiert. Sie habe kein Fahrtenbuch geführt. "Wir waren in gutem Glauben, dass wir alles rechtens machen."

Die SPÖ-Kandidatin bekräftigte erneut, dass es ihr vor allem um Unterstützung für ihre Eltern gegangen sei. "Mein Vater ist nach mehreren Kleinhirninfarkten pflegebedürftig, meine Mutter hat keinen Führerschein und ich sehe es als meine Aufgabe als Tochter an, meine Eltern bestmöglich zu unterstützen." Ihnen hätten die Vorwürfe besonders zugesetzt.

Die waren auf dem Internetblog dietiwag.org aufgetaucht. Dort war von der "SPÖ-Spitzenkandidatin mit Behinderten-Sportauto" die Rede. Die Anschaffung des gebrauchten Mercedes SLK 200 im Jahr 2010 sei der Wunsch ihres Vaters gewesen, sagte Graswander-Hainz. Die Steuerersparnis dürfte laut KURIER-Recherche bei mindestens 800 bis 900 Euro jährlich liegen.

SPÖ-Chef Reheis ortete in den zwei Wochen vor der EU-Wahl aufgetauchten Vorwürfen jedenfalls eine "politisch motivierte Schmutzkübelkampagne". Nun gäbe es aber keine Angriffsfläche mehr.