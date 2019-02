Wer sich vor dem bösen Wolf fürchtet

„Wir haben uns intensiv mit dieser Frage beschäftigt und sie so interessant gefunden, dass wir eine größere Forschung dazu planen“, berichtet Claus Lamm, Professor für Biologische Psychologie an der Uni Wien. Aus seiner Sicht hat die unterschiedliche Wahrnehmung damit zu tun, dass der Wolf in der Mythologie ein dämonisiertes Tier ist, der Hund aber als Beschützer und Freund des Menschen wahrgenommen wird. „Wenn ein Mensch die Meinung hat, dass ein Tier gefährlich ist, braucht es praktische Erfahrungen, um das zu ändern. Dagegen haben wissenschaftliche Erkenntnisse und belegte Daten allein kaum eine Chance“, sagt Lamm.

Immerhin glauben Wissenschaftler, dass es fast so etwas wie eine Konditionierung durch Märchen gibt, wenn der Wolf – wie erwähnt – immer als das Böse dargestellt wird. Historische Schriften kratzen häufig am Leumund des Wolfes. In der Sozialpsychologie gibt es die Theorie, dass man sich vor Dingen am meisten fürchtet, zu denen man überhaupt keinen Kontakt hat. Und dass erst ein Zusammentreffen etwas daran ändern kann. Das erkläre auch andere Ängste, sagt Lamm, und bezieht sich auf ein Phänomen, das sich auch politisch auswirkt: Die Angst vor Migranten sei in Orten, in denen es gar keine gibt, meist deutlich größer als in Gemeinden, wo bereits welche leben.

„Die Voraussetzung dafür, eine negative Meinung über den Wolf zu ändern, ist, dass er die Chance bekommt, hier zu leben. Dann werden viele Menschen merken, dass man sich wie bisher problemlos im Land bewegen kann und der Wolf gar nicht so gefährlich ist“, sagt Lamm, der sich für einen sachlichen öffentlichen Diskurs einsetzt. „Natürlich gibt es etwa in der Landwirtschaft Betroffene, die sich in einer anderen Situation befinden. Aber sie sollten diesen Diskurs nicht alleine bestimmen“, betont er.