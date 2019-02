Wer malt geheimnisvolle Smileys auf Wiens Straßen?

Sind es bloß gelangweilte Studenten, die den Spaß am Bauen von Kornkreisen verloren haben? War es ein verärgerter Straßenarbeiter? Sind es vielleicht doch irgendwelche Außerirdische, die eine geheime Botschaft an die Autofahrer überbringen wollen? Oder wer sonst steckt hinter den Smileys, die derzeit auf Wiens Straßen angebracht werden?

Begonnen haben dürfte alles Anfang Februar, als erste Fotos in verschiedenen Boulevardmedien und auf Internetplattformen auftauchten. Jemand hatte zuvor in der Katsuhikastraße in Wien-Floridsdorf ein Smiley auf die Straße gemalt. „Bitte lächeln: Das ist Wiens freundlichste Straße“, titelte damals die Kronenzeitung.