Wer im Spital wie viel verdienen soll

Hat Foglar damit den Verteilungskampf zwischen Ärzten und Pflegepersonal eröffnet? Kurt Obermülner (FCG) von der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten sieht Foglars Aussagen zwiespältig. Zwar pocht auch er vehement auf mehr Gehalt und Personal im Pflegebereich, "doch die Verknüpfung mit den Ärzte-Gehältern ist nicht zulässig", warnt er vor einer Neiddebatte innerhalb des Gesundheitssystems.

Diese versucht man auch auf der Gegenseite zu unterbinden: "Wir müssen allen Berufsgruppen im Spital gute Arbeitsbedingungen bieten und sowohl die Angehörigen des Pflegeberufs als auch die Ärzteschaft entsprechend ihren Ausbildungen adäquat einsetzen", betont Wiens Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres.

Wesentlich schärfer reagiert allerdings die Basis der Ärzteschaft auf Foglars Aussagen. Ein "gefährliches Spiel der Endsolidarisierung" wirft Alois Weinberger, Arzt in der Rudolfstiftung, dem ÖGB-Chef in einem offenen Brief vor. Über Jahre hätten sich die Ärzte selbst ausgebeutet, indem sie oft mehr als 72 Stunden in der Woche gearbeitet haben, jetzt unterstelle man ihnen Maßlosigkeit in ihren Forderungen. Dabei, so der empörte Mediziner, habe etwa ein junger Arzt gegenüber einer jungen Krankenschwester "keine besonderen finanziellen Vorteile, allerdings viel mehr Verantwortung".