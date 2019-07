Wenn Segelboote auf die Autobahn fallen

Damit das verhindert wird, rät die Asfinag, das Ladegut vor Fahrtantritt ausreichend zu sichern. Jeder Verkehrsteilnehmer ist gesetzlich dazu verpflichtet, für eine geordnete Sicherung von Ladegut zu sorgen.

Mit 1057 registrierten Verlusten von Ladegut ist die Steiermark 2018 Spitzenreiter im Ranking in ganz Österreich. 2017 lag die Steiermark mit 791 Meldungen ebenfalls an erster Stelle bei den verlorenen Gegenständen. Gleich dahinter folgen 2018 Salzburg (770), Niederösterreich (644), Oberösterreich (527). Wobei in Oberösterreich im Vergleich zu 2017 (153) mit einem Anstieg von 374 Meldungen, der höchste Zuwachs an Ladegutverlusten zu verzeichnen ist. Vorarlberg (483), Kärnten (326) und Wien (233) liegen im Mittelfeld. Erfreulich hingegen die Entwicklung auf Tirols Autobahnen und Schnellstraßen. Dort ist die Anzahl verlorener Gegenstände von 315 im Jahr 2017 auf 300 im Vorjahr zurückgegangen. Das Burgenland (42) bildet auch 2018 wieder das Schlusslicht beim Thema Ladegutverluste.