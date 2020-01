Wenn Laien keine Richter sein wollen

Rund 20.000 Verhandlungen finden jährlich in den Landesgerichten statt, mehr als 7.000 waren es im Jahr 2018 allein in Wien. Der Großteil wird vor einem Einzelrichter verhandelt. Bei etwa 20 Prozent der Prozesse kommen Schöffen hinzu, nur ein Prozent sind Geschworenen-Gerichte. Geschworene werden in Mordprozessen und bei politischen Delikten (Wiederbetätigung, Hochverrat) eingesetzt.

Zufallsprinzip

Die Auswahl der Laienrichter erfolgt über das Zufallsprinzip. Rund 8.000 Personen nehmen in Österreich jährlich als Laienrichter an Prozessen teil. „Laien sind für die Justiz ein Gewinn“, sagt Forsthuber, der allerdings gleichzeitig ein Kritiker der Geschworenen-Prozesse ist. „Es ist unverständlich, dass Geschworene ihr Urteil nicht begründen müssen und alleine entscheiden.“