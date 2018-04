Das große Misstrauen gegenüber Geschworenen

Binnen weniger Tage wurden (allein) im Wiener Landesgericht in drei Geschworenenprozessen die Entscheidungen der Laienrichter ausgesetzt, weil sie sich nach Ansicht der Berufsrichter geirrt hatten. In aller Regel wirkt sich das zu Ungunsten der Angeklagten aus. Ein einziges Mal verhinderten Berufsrichter die Verurteilung eines wegen Mordes Angeklagten, weil sie ihn im Gegensatz zu den Geschworenen für unschuldig halten, und ließen den Mann laufen.

Der vorerst letzte Fall betraf am Mittwoch einen Chinesen, der vor 18 Jahren an der Ermordung einer 19-jährigen Chinesin in Mafia-Manier beteiligt gewesen sein soll. Der heute 36-Jährige konnte zumindest vier der acht Geschworenen glaubhaft machen, dass er nicht von einer Ermordung des Opfers habe ausgehen können. Er saß lediglich im Auto, mit dem die Frau an den Tatort gebracht wurde, und habe sie festgehalten. Dass sie von Mittätern in einem Gebüsch mit einem Hackbeil regelrecht geköpft wurde, will er erst hinterher erfahren haben.