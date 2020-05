Weniger Strafe für Diebe, mehr für Gewalttäter

Der alkoholisierte Stammkunde eines Friseurgeschäfts, der mit einer Axt kam und "Geld her!" verlangte, wurde vom Personal mit den Worten "geh, schleich dich" abgewimmelt. Er musste dennoch wegen schweren Raubes zu fünf Jahren Haft verurteilt werden. Die Expertengruppe nahm’s zum Anlass, die Mindeststrafe von fünf Jahren auf ein Jahr zu senken. Dafür soll der Strafrahmen bei bewaffnetem Raub von bisher maximal zehn Jahren auf 15 Jahre erweitert werden.

Die Höchststrafe für den gewöhnlichen Diebstahl wird von fünf Jahren auf drei Jahre gesenkt. Die "gewerbsmäßige" Begehung, die bisher oft auch schon bei geringen Beträgen gemutmaßt und strenger bestraft wurde, soll wegfallen. Dafür wird bei wertvollerer Beute eine "berufsmäßige" Begehung eingeführt, der allerdings bereits mehrere solcher Delikte vorangegangen sein müssen.

Apropos höherer Wert: Unter schweren Betrug, der bis zu zehn Jahre Haft "kosten" kann, versteht man künftig erst die Schädigung ab 300.000 Euro (einige Experten plädieren sogar auf 500.000 Euro); bisher reichten schon 50.000 Euro Schaden. Der Einbruch (in ein Auto, ein Geschäft, ein Lager, einen Tresor) soll nur noch mit höchstens drei Jahren Haft geahndet werden (bisher fünf Jahre), außer es wird in eine Wohnung eingedrungen. Hier will man das Trauma durch den Eingriff in die Privatsphäre stärker gewichten.