Weltweite Aktion gegen Menschenhandel: 153 Kinder unter den Opfern

Unter der Leitung von Österreich ist Anfang Juni eine weltweite Polizei-Schwerpunktaktion zur Bekämpfung des Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, der Bettelei und der Begehung von Straftaten über die Bühne gegangen. In 40 Ländern sind bei der Operation "Global Chain" 219 Verdächtige festgenommen und 1.374 Opfer identifiziert worden, gab das österreichische Bundeskriminalamt am Mittwoch bekannt. Unter den Opfern waren auch 153 Kinder.

In Österreich waren insgesamt 235 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, die 1.213 Personen, 91 Transportmittel, 278 Örtlichkeiten sowie 1.389 Dokumente überprüften. Im Bereich der sexuellen Ausbeutung und der Ausbeutung durch Bettelei konnten österreichweit 21 potenzielle weibliche Opfer aus Rumänien, Spanien, Ungarn, China und Griechenland gerettet werden. Weiters wurden zwei Verdächtige chinesische Staatsbürger ausgeforscht und zwei internationale Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandels und grenzüberschreitenden Prostitutionshandels sowie neun internationale strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, so das Bundeskriminalamt, das die Aktion in Österreich gemeinsam mit den Landeskriminalämtern sowie den nachgeordneten Dienststellen umgesetzt hat.

Ungarisches Ehepaar festgenommen

Ein besonders grausames Verbrechen wurde in Ungarn zutage gebracht. Bediensteten des ungarischen nationalen Ermittlungsbüro verhafteten ein ungarisches Ehepaar, das sechs der eigenen Kinder zum Betteln auf der Straße in ihrem Dorf gezwungen hatte. Die minderjährigen Kinder wurden zudem von ihren eigenen Eltern sowie Personen aus der Nachbarschaft - zum Teil gegen Bezahlung - sexuell missbraucht und misshandelt. Die Beamten fanden die Kinder vernachlässigt, unterernährt und in einem schlechten Gesundheitszustand vor. Sie wurden in Pflegefamilien untergebracht.