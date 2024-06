Brand in Wiener Wohnhaus: 60-Jährige bewusstlos geborgen

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Wien-Landstraße ist Dienstagabend eine Frau schwer verletzt worden, berichtete die Polizei. Laut Berufsrettung Wien wurde die 60-Jährige bewusstlos geborgen und notfallmedizinisch versorgt. Lebensgefahr bestand keine, die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ebenfalls versorgt wurde ein sechs Monate altes Baby. Das Feuer ist vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen.