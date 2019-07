Weltweit gefragt: Wiener wissen, wie man Bier braut

Die höchst gelegene Brauerei der Welt heißt Level 33 und thront auf dem Dach eines Wolkenkratzers in Singapur. Wie rund 160 Brauanlagen in aller Welt – darunter etwa jene der beiden „Hofbräuhaus München“-Außenstellen in St. Louis und Buffalo ( USA) – kommt sie vom zweitältesten Hersteller Europas. Und der ist aus Wien.

Die Rede ist von der 1924 von Georg Welledits und Otto v. Salm gegründeten Firma O.SALM & Co GmbH. In ihrer Heimatstadt ist die Familie Welledits nicht zuletzt als Betreiber des Salm-Bräus bekannt – sowie für ihre Pläne, was die Nachnutzung des denkmalgeschützten „ Belvedere Stöckls“ im Schwarzenberggarten betrifft. Ende des Jahres soll dort auf 4.000 Quadratmetern das „Stöckl im Park“ mit rund 800 Sitzplätzen eröffnen.