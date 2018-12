Welterbe soll nicht mehr Fahrten auf den Glockner bringen

Icomos bekam aber nicht nur Post aus Salzburg, sondern auch von der Naturschutzorganisation „Alliance for Nature“. Diese befürchtet, dass es zu einer massiven Zunahme an Fahrten und damit an Umweltbelastung im sensiblen Hochgebirgsbereich kommen soll, falls der Welterbestatus zuerkannt wird.

„Wir befürchten, dass das Welterbe missbraucht wird, um den Tourismus anzukurbeln“, sagt Christian Schuhböck, Generalsekretär von „Alliance for Nature“.Die Organisation fordert, dass eine Zunahme der Fahrten verhindert wird.

„Unsere Forderung ist, sollte es zur Eintragung kommen, muss eine Fahrzeugbeschränkungen stattfinden“, erklärt Schuhböck. Eine Forderung, die Hörl für persönlich motiviert hält: „Herr Schuhböck hat den Auftrag zur Erstellung des Dossiers nicht erhalten, und das ist seine Antwort.“