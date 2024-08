Unseriöser Welpenhandel in sozialen Medien: Schlupflöcher trotz Regeln

Eine Untersuchung in sieben europäischen Ländern, durchgeführt von "Vier Pfoten", hat die Beteiligung Österreichs am fragwürdigen Welpenhandel über Instagram und Facebook aufgedeckt.

Die Untersuchungen von September 2023 bis Juni 2024 enthüllten in Österreich 15 Facebook-Gruppen mit insgesamt 15.600 Followern, in denen Welpen zum Verkauf standen. In sechs dieser Gruppen kamen Angebote von nicht registrierten Händlern, während in vier Gruppen sogar Welpen unter dem gesetzlichen Mindestalter inseriert wurden. Darüber hinaus wurden sieben Instagram-Profile mit 13.000 Followern entdeckt, die ebenfalls am Welpenhandel beteiligt waren.

Wie Regeln umgangen werden

Obwohl Meta den Verkauf von Haustieren auf Facebook Marketplace offiziell verbietet, nutzen "Vier Pfoten" zufolge "dubiose Anbieter Tricks, um die Regeln zu umgehen":" Sie meiden klare Verkaufsbegriffe, tarnen ihre Angebote mit Emojis und Hashtags, täuschen falsche Standorte vor und leiten Interessenten in private Chats um", hieß es in der Aussendung. Meta reagiere auf Verstöße zudem oft nur halbherzig, sodass die Händler nach einer Meldung schnell weiterverkaufen können.