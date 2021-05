Welcher Bezirk in Österreich von Corona noch am stärksten betroffen ist

Auf dem ersten Platz (Stand 26. Mai), wie auch schon in den letzten Tagen, ist der Bezirk Imst in Tirol. Dort beträgt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 150. Gefolgt von der oberösterreichischen Stadt Wels mit 101 sowie der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz mit 93.

Der Westen ist aktuell deutlich "stärker" betroffen, als der Osten. Dennoch gibt es Ausreißer. So zum Beispiel die beiden nö. Bezirke Gänserndorf (91) und Lilienfeld (74) die sich unter den Top-10 befinden.

Zwei Bezirke auf 0

Deutlich erfreulicher ist das Bild, wenn man sich das untere Ende der Tabelle ansieht. Was im Fußball und anderen Sportarten oder Statistiken normalerweise den Abstieg oder einen schlechten Rang bedeutet, ist in der Tabelle der Bezirke der "beste" Platz.

Und den belegen gemeinsam derzeit zwei Bezirke aus Niederösterreich. Nämlich Waidhofen an der Thaya sowie die Stadt Waidhofen an der Ybbs. Beide weisen aktuell eine 7-Tage-Inzidenz von 0 auf. Gefolgt von Rohrbach (5) und Jennersdorf im Burgenland (6). Der bisherige Spitzenreiter über mehrere Wochen war die burgenländische Stadt Rust.

Dort gab es über Wochen hinweg keine einzige Corona-Neuinfektion. Das hat sich allerdings geändert. Aktuell liegt die Stadt mit einer 7-Tage-Inzidenz von 51 etwas über dem Österreich-Durchschnitt und im Mittelfeld aller Bezirke in Österreich. Kurious ist aber, dass in der Stadt Rust eine einzige Neuinfektion in den vergangenen sieben Tagen für diese Inzidenz verantwortlich ist. Das liegt an der geringen Einwohnerzahl von nur 1.980.