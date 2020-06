Weiteres illegales Pyrotechnik-Lager entdeckt

In Oedt bei Feldbach im Bezirk Südoststeiermark hat die Polizei am Donnerstag ein weiteres illegales Lager für Feuerwerkskörper entdeckt und geschlossen. Der Ort ist lediglich 20 Kilometer von Kapfenstein entfernt, wo am Montag ein illegales Pyrotechnik-Depot in die Luft geflogen war. Zwei Männer, Vater (57) und Sohn (29), starben bei der Explosion.

Einen Zusammenhang der Fälle konnte die Polizei zwar definitiv ausschließen, die Öffentlichkeit ist nach dem Drama in Kapfenstein sensibilisiert. „Aufgrund des Vorfalls in Kapfenstein langten bei unserer Polizeiinspektion mehrere Hinweise ein, dass in einer Halle bei Feldbach ebenfalls hochexplosive Feuerwerkskörper gelagert werden“, sagt Franz Lafer, Chefinspektor in Feldbach.