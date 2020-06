Weitere Gefahr nach den Fluten: Experten warnen vor neuen Murenabgängen

Obwohl die Pegelstände der Hochwasser führenden Flüsse zurückgingen und die Aufräumarbeiten nach dem Dauerregen in den betroffenen Unwettergebieten in Niederösterreich am Sonntag fast abgeschlossen waren, drohte eine weitere Gefahr durch Hangrutschungen. Experten waren besorgt, weil die Erdmassen durch das unterirdische Bergwasser massiv aufgeweicht wurden. Schon Samstagmittag waren, wie berichtet, in der Gemeinde Hollenstein an der Ybbs mehrere Muren abgegangen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Unterdessen gingen am Sonntag die Aufräumarbeiten im Raum Lilienfeld, St. Pölten, Amstetten und Neunkirchen zu Ende. In mehreren Bezirken wurde der Katastrophenalarm wieder aufgehoben. Mit einem "blauen Auge" sei der Bezirk Lilienfeld davongekommen, hieß es. Zirka 1000 Feuerwehrleute konnten in den vergangenen zwei Tagen 1000 Häuser entlang der Flüsse Traisen und Gölsen sichern. 20.000 Sandsäcke wurden befüllt und zu Dämmen geschlichtet. Auch bereits fertige Hochwasserschutzmauern konnten in Lilienfeld, Schrambach und Lehenrotte Schlimmeres verhindern, sagte die Feuerwehr.