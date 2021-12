Weiße Weihnachten? Diesmal sogar bis zu zehn Grad

Tauwetter statt Schnee-Idylle. Weiße Weihnachten sind hierzulande inzwischen mehr Ausnahme denn Regel. Kaum zu glauben, aber es ist mehr als zehn Jahre her, dass es in ganz Österreich zu Heilig Abend geschneit hat (siehe Grafik unten). In diesem Sinne ist das bevorstehende Fest-Wetter ein durchaus typisches.

Am Heiligen Abend überwiegen in vielen Landesteilen umfangreiche Wolken und nur zwischendurch gibt es ein paar Auflockerungen. Zwischen Oberösterreich und dem Nordburgenland kann es auch immer wieder leicht regnen. Wetterbegünstigt ist der Süden und Südosten, hier scheint bis zum Nachmittag oft die Sonne. Dann schließen sich auch hier letzte Sonnenfenster. Der Wind weht im Norden lebhaft aus Südwest bis West, sonst schwach bis mäßig. Auf Frühtemperaturen von minus zwölf bis plus vier Grad, folgen Tageshöchstwerte von drei bis elf Grad.

Bis zu zehn Grad

Am ersten Weihnachtsfeiertag überziehen weiterhin dichte Wolken den Himmel und zwischen Oberösterreich und dem Nordburgenland regnet es zeitweise. Sonst ist es weitgehend trocken, im Laufe des Tages greifen Regenfälle von Süden her über. Sonnige Aufhellungen gibt es nur selten, am ehesten im alpinen Raum. Es bleibt mehrheitlich windschwach. Minus sechs bis plus sechs Grad zeigt das Thermometer in der Früh, am Tag maximal ein bis zehn Grad, mit den höchsten Werten in Richtung Westen.