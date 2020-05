Weinviertel: Vom Traubenkern zum Speiseöl

Doch das Traubenkernöl kommt nicht nur auf den Esstisch: „Einige unserer Kunden sind Masseure und schwören auf unser Öl. Man kann es auch ins Badewasser geben, das haben schon die alten Ägypter gemacht“, berichtet Altmann.

Auch Mehl, Granulate als Nahrungsergänzungsmittel für Tiere und Traubenkernkissen werden aus den Kernen hergestellt – letztere stehen den bekannten Kirschkernkissen in nichts nach, im Gegenteil: Da die Traubenkerne innen nicht hohl sind, speichern sie die Wärme sogar länger als Kirschkerne.

Bis vor Kurzem war Altmann hauptberuflich in einer Maschinenbaufirma tätig und hat das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Mann nebenbei aufgezogen. Nun will sie sich ganz auf ihren Familienbetrieb konzentrieren: „Wir machen da was ganz Besonderes, darauf will ich meine ganze Energie richten.“

www.traubenkerne.at