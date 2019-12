Weihnachtsfeier: Betrunkener Kärntner fuhr mit fremdem Auto heim

Ein Mann aus dem Kärntner Bezirk Spittal/ Drau hat betrunken nach einer Weihnachtsfeier einen fremden Pkw in Betrieb genommen und ist damit offenbar nach Hause gefahren. Als die Polizei bei der Suche das vor dem Haus abgestellte Auto entdeckte und ihn dazu befragte, gab er an, sich an nichts erinnern zu können. Dummerweise lagen aber die Autoschlüssel am Küchentisch. Der Mann wird angezeigt.