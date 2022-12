Weihnachtlicher Starkregen in Vorarlberg: Feuerwehren im Einsatz

Bereits am Freitagmorgen hat es in Vorarlberg stark zu regnen begonnen. In der Nacht auf Samstag mussten die Feuerwehren aufgrund der Wetterlage bereits zu ersten Einsätzen ausrücken.

In Dornbirn stand ein Keller unter Wasser, in Hohenems, Dornbirn und Ludesch sind vier Bäume auf die Straße gestürzt. In Bludesch fiel ein Baugerüst auf die Fahrbahn, wie der ORF Vorarlberg berichtet.

Bis zu 90 Millimeter Niederschlag

Die Behörden hatten bereits am Freitagabend gewarnt, dass bis Samstagabend vor allem in extremen Nordstaulagen des Bregenzerwaldes Starkregen mit Niederschlagsmengen von 50 bis 70 Millimeter, kleinräumig bis zu 90 Millimeter erwartet werden.

Im oberen Rheintal, im Walgau und im Klostertal wurde mit bis zu 50 Millimeter, im Montafon und in der Silvretta mit bis zu 30 Millimeter Niederschlag gerechnet.

Der Hydrographische Dienst und die Landeswarnzentrale beobachten die Situation fortlaufend, teilt die Vorarlberger Landesregierung mit. Am Samstagabend und in der Nacht klingen die Niederschläge ab und die Situation entspannt sich, hieß es. Mit Hochdruckeinfluss stelle sich dann trockenes, sehr sonniges und mildes Wetter ein.

Vereinzelt kleinräumige Überflutungen möglich

An kleinen Gewässern sind kleine Hochwasser mit kleinräumigen Überflutungen möglich. Es kann auch im Einzelfall zu örtlichen Überlastungen der Kanalisation und zu Überflutungen von Straßen, Kellern und Tiefgaragen kommen. Die Beobachtung der Entwicklung der Niederschläge und der Wasserstände in den Bächen wird empfohlen.