Weihnachten einmal anders feiern

Der KURIER begab sich auf die Suche nach jenen, die Weihnachten anders feiern als mit Familie und Festmahl. Und er wurde fündig: Es meldeten sich Menschen, die heuer erstmals ohne (die ganze) Familie, dafür am Strand feiern. Manche feiern heuer in der WG anstatt im Haus der Eltern, andere fahren spontan ins Hotel und wieder andere schwören dem Weihnachtsfest komplett ab. Was sie alle eint? Sie gestalten Weihnachten so, wie es ihnen am besten und schönsten erscheint.