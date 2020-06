„Wehmut ist schon dabei“

Nicht nur in Kärnten, sondern auch in anderen Bundesländern wurden mit 1. Mai Polizeiinspektionen geschlossen. Insgesamt 34, wie der Sprecher des Innenministeriums, Karl-Heinz Grundböck, bestätigte.

„Dort, wo es früher realisierbar war, wird der Plan umgesetzt“, sagte Grundböck. „Was bis Juni nicht umsetzbar ist, wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.“ Die betroffenen Polizisten, die auf andere Dienststellen aufgeteilt wurden, seien darüber zeitgerecht informiert worden. An der Gesamtzahl habe sich nichts geändert, lediglich am Umsetzungsplan.

In Wien geschlossen wurden die Inspektionen Neuwaldegger Straße in Hernals und Siebenbrunnenfeldgasse in Margareten. In Niederösterreich betrifft es die Posten Ardagger, Weitersfeld, Harmannsdorf, Großmugl, St. Leonhard am Forst, Stronsdorf, Wilfersdorf, Gnadendorf, Eichgraben und Gutenstein. In Oberösterreich sind es die Dienststellen St. Wolfgang, Waizenkirchen, Hinterstoder, Wilhering, Raab und Oberneukirchen. In der Steiermark werden am 1. Mai die Posten Gußwerk, St. Katharein an der Laming, Spital am Semmering, Semriach, Burgau, St. Lambrecht, St. Lorenzen bei Knittelfeld und St. Anna am Aigen Geschichte sein. In den restlichen Bundesländern wird erst ab Juni umstrukturiert.

Insgesamt sind in Wien 25 Polizeiinspektionen (darunter drei Polizeidiensthunde-Inspektionen), in den restlichen Bundesländern 122 Posten betroffen.