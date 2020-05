Website der KZ-Gedenkstätte Mauthausen gehackt

Darf man über Adolf Hitler Witze machen? Ja, vielleicht, auch wenn es schwierig sein wird. Wie soll man über den zitternden Hitler, den Bruno Ganz im "Untergang" so lebensnah darstellt, lachen? Oder über den irren Schreier mit den verrückten Gesten? Aber man darf sicher nie, nie, nie die Opfer Hitlers und seiner Schergen beleidigen. Kinderpornografie auf der Website von Mauthausen - das ist krank und das ist eine schlimme Beleidigung von Menschen, gerade auch Kindern, die in Mauthausen und anderen Konzentrationslagern gefoltert und ermordet wurden.

Jeder Mensch sollte einmal in seinem Leben ein KZ besuchen. Die Filme mit den Leichenbergen und den gequälten Opfern sind schon schwer zu ertragen. Ein Rundgang durch Auschwitz erst recht. Aber es gibt nichts Besseres, um das Leid annähernd zu verstehen und vielleicht künftige Verbrechen dieser Art zu verhindern. Die Hacker von Mauthausen sollten ein Monat dort verbringen, und jeden Tag von früh bis spät Filme aus KZs ansehen müssen. Und dann sollen sie darüber reden, was sie getan haben. Öffentlich. Vielleicht verstehen sie dann, was sie gemacht haben.