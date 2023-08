"Gewaltige Explosion" in steirischem Betrieb: Zahl der Opfer unklar

In diesen Minuten l├Ąuft in Lebring im Bezirk Leibnitz ein Gro├čeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei. Um 13 Uhr soll es dort in einem Gewerbebetrieb zu einer Wasserstoffexplosion gekommen sein. Bisher wurde von einem Leichtverletzen berichtet. Die Polizei schlie├čt aber nicht aus, dass es weitere Verletzte oder Tote gibt.

Die Pyhrnautobahn (A9) zwischen den Abfahrten Leibnitz und Wildon ist f├╝r den kompletten Verkehr in beide Richtungen gesperrt. Polizeisprecher Markus Lamb ist vor Ort. "Es d├╝rfte eine gewaltige Explosion gewesen sein." Derzeit sei die Lage aber noch relativ unklar.

Weitere Explosion nicht auszuschlie├čen

"Es ist nicht auszuschlie├čen, dass es zu einer weiteren Explosion kommt. Deshalb sind die Einsatzkr├Ąfte derzeit noch nicht in der Lage, vorzudringen." Der Fokus liege vorerst auf den Absperrungen.

Er selbst sei aus Sicherheitsgr├╝nden nicht in Sichtweite des Vorfalls, wie Lamb dem KURIER sagt. Es sei auch noch nicht zu 100 Prozent klar, ob es tats├Ąchlich Wasserstoff war: "Wir k├Ânnen noch nicht sagen, was das f├╝r ein Gemisch war." Unklar ist auch noch, was das genau f├╝r ein Betrieb war und was dort f├╝r Stoffe gelagert haben.