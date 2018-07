Wassersport auf Österreichs Seen: Die unterschätzte Gefahr

Durch die Zunahme der Wassersport-Angebote ist in den vergangenen Jahren parallel dazu die Zahl der Unfälle gestiegen. Denn während vor zwanzig Jahren noch Segeln als DER Wassersport gegolten habe, reiche die Angebotspalette heute bereits vom Stand-Up-Paddeling, über Kitesurfen bis hin zum Wakeboarden. Laut Mikrozensus von 1985 gab es damals rund 230.000 Wassersportler in Österreich. „Die Zahl hat seither sicher zugenommen“, sagt Markus Griessler, Sprecher der Bootswirtschaft. Aktuelle Zahlen kann er noch nicht nennen. Eine Studie sei aber bereits in Auftrag gegeben worden, sie wird im Herbst präsentiert.

Es ist aber nicht immer die Risikobereitschaft, die den Spaß im Wasser tragisch enden lässt, wie Freddi Lang vom Wassersportzentrum in Mörbisch am Neusiedler See erklärt. Beim KURIER-Lokalaugenschein zeigt sich der Himmel wolkenlos. Es scheint, als könnte nichts das Wässerchen trüben. Doch der pannonische Steppensee sei tückisch und bedarf Erfahrung, warnt Lang. Während in einer Wetterecke ungetrübter Sonnenschein herrsche, könne sich schon an der nächsten Ecke Gewitterwolken zusammenbrauen.

Aber wie kann ein so seichtes Gewässer, das maximal 1,80 Meter tief ist, den Sportlern so leicht zum Verhängnis werden? Freddi Lang: „Durch die geringe Wassertiefe und die große Fläche (320 km², Anm.) können bei Schlechtwetter rasch hohe Wellen von einem Meter und mehr entstehen. Die Strömung ist dann so stark, dass man nicht mehr stehen kann.“ Auch schwimmen sei schwierig. Wer keine Erfahrung habe werde sich schwertun, ans Ufer zu gelangen, erklärt der Profi.