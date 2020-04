Was ein Shut-Down-Tag kostet

Die Corona-Krise sei „ein Brandbeschleuniger in der ohnedies schon angespannten Handelssituation“, schreiben die Autoren der Analyse. Solide Betriebe mit ausreichend „Cash“ würden in der Erholungsphase erhebliche Mittel für Marketing, Übernahme der besten Standorte ehemaliger, in Konkurs gegangener Konkurrenten sowie für den Umbau und die Digitalisierung der eigenen Geschäfte einsetzen. Inwieweit sich in dieser Situation kleine Handelsbetriebe behaupten können, wird sich weisen.

Die Dauer der Krise habe jedenfalls mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit direkten Einfluss auf die Zahl und Vielfalt der zukünftig am Markt agierenden stationären Händler.