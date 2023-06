Was der heutige Siebenschläfertag mit dem Wetter zu tun hat

Sie handelt von sieben christlichen Brüdern, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt und in eine Höhle bei Ephesos in der heutigen Türkei eingemauert wurden. 195 Jahre später, am 27. Juni des Jahres 446, wurden die sieben Schläfer entdeckt, erwachten wieder zum Leben und bezeugten ihren Glauben an die Auferstehung der Toten. Bis ins 18. Jahrhundert galten sie als Schutzpatrone gegen Schlaflosigkeit. Mit dem kleinen, nachtaktiven Nagetier hat dieser Tag also nichts zu tun.

Aber zurück zur Bauernregel: Seriöser als diese Regeln sind etwa langfristige Wettermodelle. Sie geben Hinweis darauf, dass der heurige Juli und August wärmer als gewöhnlich und es vermehrt zu Hitzewellen kommen könnte.