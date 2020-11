"Was brauchst du für ein gutes Leben?": Häusln, Henderln und Visionen

Andererseits gingen andere Schritte schon in die richtige Richtung. Martinuzzi glaubt, dass das zuletzt beschlossene Ausbauprogramm um 17,5 Milliarden Euro für die ÖBB ohne Krise so nicht gekommen wäre.

Die Covid-Krise habe auch vielen Unternehmen gezeigt, wie störungsanfällig ihre Lieferketten sind. „Wir müssen daher in Zukunft mehr darauf achten, bei wichtigen Produkten unabhängiger zu sein und die Resilienz (Widerstandskraft, Anm.) unserer Wirtschaft, aber auch unserer Gesundheitssysteme zu stärken.“ Und dann könne die Krise auch einen Paradigmenwandel in der Gesellschaft mit sich bringen, das Wachstumsdogma hinterfragt werden. „Es gibt sehr viel Zeug und wenig Zeit. Durch weniger Konsum kann mehr Zeit bleiben.“ So könnte bei einigen die Erkenntnis ins Haus stehen, was wirklich wichtig ist.

Das hoffen manche. „Corona“, sagt Gundel Libardi, „ist auch eine Chance“. Sie betreibt mit Peter Laßnig die Solidarische Landwirtschaft Ackerschön in Hasendorf (NÖ). Die Krise sei eine Möglichkeit, dass sich Menschen bewusster werden, dass ihr Handeln Auswirkungen auf andere hat, sagt Libardi. In ihrem Betrieb geht es um ein ganzheitliches Bild von Landwirtschaft. Es wird nur angebaut, was gebraucht wird. Konsumenten und Produzenten tun sich zusammen.