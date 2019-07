Warum Waldbaden auch bei uns salonfähig wird

Inszenierung für Neuentdeckung

Im Gasteiner Tal spielt in den zwei Arealen zum Waldbaden das Wasser eine wichtige Nebenrolle. So kann man sich entlang des Wasserfall-Weges bei sanftem Rauschen vom Wasser besprühen lassen. Insgesamt gibt es entlang des Weges 14 Stationen, auf Schilder haben die Touristiker in Gastein bewusst verzichtet.

Das inszenierte Angebot soll eine Gelegenheit sein, den Wert des Waldes neu zu entdecken. „Ich glaube, dass das Bewusstsein dafür verloren gegangen ist. Wir Einheimische sind ein bisschen betriebsblind. Und wenn man aus der Stadt auf Urlaub kommt, hat der Wald einen ganz anderen Effekt, wenn man ihn bewusst wahrnimmt“, sagt Wenger.

Durch die Inszenierung des Waldbadens können die Einheimischen und Gäste ihr Bewusstsein wieder etwas schärfen.