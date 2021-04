Am Montag mussten in Vorarlbergs Spitälern 8 Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden. Kein Vergleich zur zweiten Welle, die das Bundesland an die Kapazitätsgrenzen geführt hatte: Da waren es am Höhepunkt 44 Menschen auf den Intensivstationen.

Was Fleisch im Vergleich zur zweiten Welle positiv auffällt: "Die Hospitalisierungsrate der Covid-Infizierten liegt im Vergleich zum Herbst, da waren es 8 Prozent, im Moment bei 5,5 Prozent."

Es werden also im Verhältnis weniger Menschen spitalspflichtig. Weiterhin landen aber 20 Prozent aller aufgenommenen Corona-Patienten auf der Intensivstation. In der Vorwoche waren es in Vorarlberg vorübergehend 30 Prozent, was für Nervosität gesorgt hat.

Großer Anteil an jungen Infizierten

Als ein Grund für die steile Infektionskurve der vergangenen Wochen in Vorarlberg wird das im Vergleich zum Rest von Österreich verspätete Durchgreifen der britischen Variante gesehen.

Was aktuell auffällt: Sowohl in Lustenau, als auch im Bregenzerwald ist der Anteil von Kindern und Jugendlichen unter den Infizierten sehr groß. Im Bregenzerwald waren bis Sonntagabend 316 Corona-Infektionen bekannt, 64 davon Minderjährige. Ähnliches galt für Lustenau, wo am Montag 145 Fälle verzeichnet waren und der Anteil der Minderjährigen mit 80 hoch war.

Beim Land geht man einerseits davon aus, dass die weit vorangeschrittene Durchimpfung der Älteren - teilweise sind aktuell bereits die Über-55-Jährigen an der Reihe - Wirkung zeigt und deshalb der Anteil der Jüngeren so hoch ist. Bleibt die Frage, wo sie sich infiziert haben? Im Bregenzerwald werden vor allem Familientreffen als Grund gesehen. In Lustenau spielt ein Cluster in einer Kinderbetreuungseinrichtung eine Rolle.

Streuung verhindern

Einmal mehr kommen Schüler zum Handkuss, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Im Bregenzerwald betrifft es die Oberstufen von zwei Schulen, die ins Homeschooling wechseln müssen. So soll vermieden werden, dass Jugendliche aus stark betroffenen Gemeinden das Virus an an Schüler aus anderen Orten weiterreichen können.

In Lustenau gehen Oberstufenschüler von HAK/HAS und Bundesrealgymnasium, die ebenfalls ein Einzugsgebiet über die Gemeindegrenzen hinaus haben, ins Distancelearning.

Die Modellregion Vorarlberg zeigt, dass Öffnungsschritte in der Pandemie mit einem stetigen Gegensteuern verbunden sind. Ob der Versuch, das auf lokale und regionale Maßnahmen zu beschränken, gelingt, könnte auch richtungsweisend für die ab 19. Mai von der Bundesregierung angekündigten Lockerungen werden.