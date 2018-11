Warum sich jetzt die Spendenboxen füllen

Für Hilfsorganisationen kommt jetzt die wichtigste Zeit im Jahr. Traditionell spielen sie rund um Weihnachten bis zu einem Drittel des jährlichen Spendenvolumens ein. Doch die Maschinerie kommt immer später ins Laufen, sagt Nora Deinhammer von SOS-Kinderdorf. Schlicht, weil das Wetter kaum jemanden an Weihnachten denken lässt – und keine rechte Spendierlaune aufkommt, sagt sie.

Dennoch steigt das Spendenaufkommen heuer laut Hochrechnungen landesweit auf den Rekordwert von 675 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 15 Millionen oder zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Statistisch gesehen spendet der Österreicher damit 75 Euro im Jahr – und ist im internationalem Vergleich weit vom Spitzenfeld entfernt. Zum Vergleich: Die Schweizer lassen zweieinhalb mal so viel, die Briten dreieinhalb mal so viel springen. In Deutschland liegt der Durchschnittswert immerhin bei 90 Euro.