Ein Platz zum Schlafen und ein warmes Essen

Wärme, etwas zu essen und Menschen, die zuhören und helfen. Für viele obdachlose Menschen ist die Gruft, die Obdachloseneinrichtung der Wiener Caritas in Wien-Mariahilf, die erste Anlaufstelle. Die Geschichte der Gruft begann mit einigen Schülerinnen und Schülern im Winter 1986/87. Gemeinsam mit dem Mariahilfer Pfarrer Peter Albert Gabriel schmierten die Schüler Schmalzbrote und schenkten Tee an Obdachlose aus. Nur für einige wenige war damals Platz in der Gruft unter der Barnabitenkirche.

Heute, 32 Jahre später, ist die Gruft die wohl bekannteste Notschlafstelle für Obdachlose in Wien. 22.400 Nächtigungen verzeichnete die Einrichtung vergangenen Winter – knapp tausend mehr als im Jahr 2016. Auch die Zahl der ausgegeben warmen Mahlzeiten im Tageszentrum der Gruft und der Zweiten Gruft (in Währing) ist vom Winter 2016/17 auf jenen im vergangenen Jahr gestiegen – und zwar von 181.400 auf 221.755. Wenden sich mehr Klienten an die Gruft, ist diese auf mehr Spenden angewiesen.