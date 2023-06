Warum Radio Wien am 22. Juni "Last Christmas" im Radio spielte

"Das ist nicht dein Ernst?" - "Doch, doch. So sind wir" - "Nein, so sind wir nicht" - mit diesen Worten zeigte sich ORF-Radio-Wien-Moderator Robert Steiner wahrlich überrascht, nachdem in seiner Sendung "Extra Wow - Die 2 um 2" die Klänge von "Last Christmas" ertönten (hier zum Nachhören). Und das noch dazu nicht in altbekannter Manier, sondern gegurgelt.

Sein Co-Moderator, die berühmte Ratte Rolf Rüdiger, hatte sich für den heutigen Tag ein ganz besonderes Lied für die "Gurgelrunde" ausgedacht.

Die "Gurgelrunde" ist ein altbewährter Klassiker in der Show der beiden. Rolf Rüdiger gurgelt einen bekannten Song und die Zuhörer müssen erraten, welcher Song es war. Nachdem die Zuhörer den Song erraten haben, wird selbiger natürlich auch gespielt. In diesem Fall handelte es sich um "Last Christmas" der Band "Wham!".

"Bitte rufen Sie nicht an"

Dass am bisher heißesten Tag des Jahres just dieses Lied ausgewählt wurde, war wohl kein Zufall. Immerhin ist die Kultfigur Rolf Rüdiger, gesprochen von Stefan Gaugusch, immer wieder für teils extreme Scherze bekannt.