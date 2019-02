Warum Gleitschneelawinen vermehrt zum Problem werden

Wissenschaftlich erwiesen sei diese Erkenntnis aber noch nicht. „Der Boden ist dann sehr warm, es schneit heftig drauf, der Boden gibt die Wärme aber noch ab. Dann fängt es an anzuschmelzen, es bildet sich ein dünner Wasserfilm zwischen Boden und Schnee, und der Schnee kommt ins Rutschen“, sagt der Forscher.

Das BFW hat am Wildkogel bei Bramberg ein eigenes Messfeld zum Thema Gleitschneelawinen. Ob dieses Phänomen im Zuge des Klimawandels vermehrt auftritt, ist noch nicht erwiesen. Dieser Schluss liegt aber nahe. „Es gibt die Vermutung, dass solche Dinge vermehrt passieren, wenn die Temperaturen zukünftig ansteigen“, erklärt Höller. Auch die These, dass Wetterereignisse in Zukunft extremer ausfallen, im Winter also in kurzer Zeit viel Schnee fällt, unterstützt diese Vermutung.