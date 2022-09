Warum ein Fallschirmspringer auf der Reichsbrücke landete

Warum man das macht? – „Warum nicht?!“, erwidert der ausgebildete Pilot und ehemalige Profi im Short-Track-Eisschnelllauf. Nach zehn Jahren im Leistungssport, 15 Staatsmeistertiteln und Teilnahmen an Europa- und Weltmeisterschaften, startete er sein Projekt Skate the World. Vor vier Jahren begann er dafür sogar mit dem Fallschirmspringen.

„Ich schau’ mir am liebsten Städte und Länder auf Inlineskates an. Jetzt wollte ich einmal meine Heimatstadt herzeigen.“ Seit acht Jahren bereist er die Welt auf seinen Inlineskates und berichtet in Zeitschriften, online und im TV von seinen Erlebnissen aus mehr als 45 Ländern.

„Die Inlineskates sind ein richtiger Barrierenbrecher. In Ländern, die besonders exotisch sind, bin ich mit den Inlineskates das Exotischste. Man wird sofort angesprochen, in ein Hinterzimmer eingeladen und erfährt coole Sachen, die man sonst nicht mitkriegen würde.“

In den nächsten Tagen wird noch ein sportlicher Kurzfilm über Wien gedreht, in dem Matthias Stelzmüller quer durch die Stadt skatet. Ziel ist die Staatsoper, wo er hoffentlich rechtzeitig zu seinem Date mit den Tickets erscheint. „Wenn das im Kasten ist, werde ich in den Iran fliegen und dort die Straßen unsicher machen.“