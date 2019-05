Warum die Länder bei der Integration auf Oppositionslinie sind

Die Waldhäusl’schen „Zehn Gebote der Zuwanderung“ schafften es nicht auf die Themenliste. Bei der Konferenz der Integrationsreferenten der Länder in Salzburg hatte Niederösterreichs Integrationslandesrat Gottfried Waldhäusl dennoch eine Sonderrolle inne: In mehreren Punkten waren sich die Landesräte in ihrer Opposition gegen die Linie der Bundesregierung einig – zehnmal verhinderte der FPÖ-Vertreter aber einstimmige Beschlüsse.

Waldhäusls Außenseiterrolle verwundert wenig beim Blick auf die Zusammensetzung der Konferenz der Integrationsreferenten: Diese ist fest in der Hand der Opposition auf Bundesebene – SPÖ, Grüne und Neos. Neben Waldhäusl kommt nur Vorarlbergs Vertreter Christian Gantner ( ÖVP) aus einer Regierungspartei. Die regierungskritische Linie der schwarz-grünen Vorarlberger Landesregierung ist aber hinlänglich bekannt.

So gab es bei der Forderung nach einer erleichterten Integration von Asylwerbern in den Arbeitsmarkt ebenso nur fast Einstimmigkeit wie bei der Forderung nach der Beibehaltung der unabhängigen Rechtsberatung für Flüchtlinge. Niederösterreich war jeweils dagegen.