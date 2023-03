Warum der Osterhase die Eier bringt

Im spirituellen Kontext ist die Fastenzeit als Vorbereitung für Ostern gedacht. Als Einstimmung auf die Feierlichkeiten laden um diese Zeit aber auch viele Märkte im Land zum Stöbern und Genießen ein.

Osterstimmung ist im Schlüsselamt Krems bereits seit Mitte Februar eingezogen. Noch bis zum Osterfest werden dort in historischem Ambiente passender Schmuck wie auch handbemalte Eier angeboten. Auch für das Osternest gibt es viele Kleinigkeiten zu erstehen, wie etwa Schafmilchseifen, Duftkerzen oder Zirben- und Lavendelprodukte.

Zu einer ebenso historischen Ostermarkt-Location wird bereits ab heute die Rosenburg (Bezirk Horn). An diesem und am nächsten Wochenende werden dort unter anderem Korbflechter ihre Osternester sowie Imker ihre Honigspezialitäten an vielen Verkaufsständen anbieten. Rund um den Markt wartet auch ein buntes Rahmenprogramm.

Täglich werden etwa 500 Eier versteckt, die gegen eine süße Überraschung getauscht werden könne, auf die jüngsten Besucher wartet ein Streichelzoo. Tickets sollten im Vorfeld gekauft werden.

Ähnlich viel Programm wird am Karsamstag, den 8. April, von 8 bis 13 Uhr auch vor und hinter dem Rathaus Bad Vöslau (Bezirk Baden) geboten.

Parallel zu dem gewohnten Angebot am Wochenmarkt, werden bei Kulinarik-Osterstandeln Köstlichkeiten wie Osterschinken, Osterstriezel und Co. verkauft.

Ebenso unter freiem Himmel findet der Ostermarkt in Waidhofen an der Ybbs am Samstag, den 1. April, statt. Am Hohen Markt, mitten im Stadtzentrum, sind zwischen 8.30 und 13 Uhr unter anderem handgefertigte Osterdekorationen zu erstehen.