Warten auf Rückkehr der Maske: Linzer Stadtchef kritisiert den Bund

Allerdings zögert die Bundesregierung beziehungsweise klaffen innerhalb der Koalition aus ÖVP und Grünen die Meinungen - noch - auseinander, auch innerhalb der Parteien selbst scheint keine klare Linie zu herrschen: Während die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer erst am Wochenende mit der baldigen Wiedereinführung der Tragepflicht aufhorchen ließ, will ihr Parteikollege und Gesundheitsminister Rauch noch abwarten, wie sich das Infektionsgeschehen entwickle.

Operationen werden verschoben

Doch das zeichnet sich seit mehr als einer Woche ab: Die 7-Tage-Inzidenz steigt - Österreich liegt mit mehr als 1.000 bereits an der unrühmlichen Spitze Europas. Oberösterreich weist gar mehr als 1.200 auf, das ist der höchste Wert aller Bundesländer. Dazu kommt, dass Oberösterreich mit rund 54 Prozent die niedrigste Durchimpfungsrate Österreichs hat. Der Linzer Bürgermeister Luger fordert auch wegen der sich zuspitzenden Lage in den Krankenhäusern ein rasches Handeln des Bundes: In Oberösterreich würden bereits wieder wegen infizierten Personals Operationen verschoben. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich dies flächenmäßig auch in den Lehrberufen, bei der Pflege oder den Verkehrsbetrieben zuspitzt."