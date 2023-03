Warnung vor Bränden in steirischen Wäldern

Das Land Steiermark hat am Samstag vor hoher Waldbrandgefahr in schneefreien sonnseitigen Lagen gewarnt. In den kommenden Tagen wird daher in allen Bezirken von den Verwaltungsbehörden die sogenannte Waldbrandverordnung erlassen, kündigte die Kommunikation Land Steiermark in einer Aussendung an.

Agrarlandesrat Hans Seitinger (ÖVP) unterstrich, dass die meisten Waldbrände vermeidbar sind.