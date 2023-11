Warnstreik der Deutschen Bahn hat Folgen für Österreich

„Zu wenig, zu lang und unter dem Strich nicht ausreichend“, kommentierte Weselsky das Angebot der Arbeitgeber. Eigentlich sollten die Verhandlungen am Donnerstag und Freitag fortgesetzt werden. Ob es dabei bleibt und dann parallel zum laufenden Warnstreik verhandelt wird, war zunächst offen.

Kleine Gewerkschaft mit viel Macht

Die GDL ist die kleinere der beiden Bahngewerkschaften, hat aber vor allem durch die vielen Lokführer in ihren Reihen die Möglichkeit, den Bahnverkehr empfindlich zu stören. Die Deutsche Bahn wendet bisher in 18 von rund 300 Betrieben die Tarifverträge der GDL an und betont, dass von den jetzt begonnenen Tarifverhandlungen nur rund 10.000 Bahnbeschäftigte betroffen seien. Zum Vergleich: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat im Frühjahr und Sommer neue Tarifverträge für gut 180.000 DB-Beschäftigte ausgehandelt.

Der Warnstreikaufruf der GDL richtet sich nicht nur an Beschäftigte der Deutschen Bahn, sondern auch an Beschäftigte anderer Unternehmen, mit denen die Gewerkschaft derzeit über neue Tarifverträge verhandelt. Die Deutsche Bahn ist jedoch das mit Abstand größte Eisenbahnunternehmen in Deutschland - daher steht der Staatskonzern im Fokus des Warnstreiks.