Wann man 20 Tage in Quarantäne muss

In der Schweiz wurde es von Beginn an so gehandhabt. Auch in Norwegen und Spanien galt seit Beginn der Corona-Pandemie eine Quarantäne von zehn Tagen.

Österreich hat erst Anfang August die Zeitspanne der Isolation von 14 auf zehn Tage reduziert. Wobei: Für die Beendigung einer Quarantäne muss eine Person zumindest 48 Stunden lang symptomfrei sein.