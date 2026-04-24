Sicherer Start in die Wandersaison: Worauf bei Tour zu achten ist

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Rechtzeitig zum Start der Wandersaison warnt der Österreichische Alpenverein (ÖAV) erneut eindringlich vor tückischen, großen, durchgefrorenen Altschneefeldern. Diese würden zu dieser Jahreszeit ein "großes Risiko beim Bergwandern" darstellen. Häufig würden sie sich noch in höheren Lagen sowie in schattigen Rinnen, Mulden und auf nordseitigen Hängen befinden. Empfohlen wurden vor allem feste Bergschuhe und eine sichere Tourenplanung.

Besonders in den Morgenstunden seien die Altschneefelder und die vereisten Stellen gefährlich glatt und pickelhart. "Ein Ausrutscher kann selbst bei geringer Steilheit schwerwiegende Folgen haben", betonte Jörg Randl, Leiter der Abteilung Bergsport im Alpenverein, in einer Aussendung am Freitag. Feste Bergschuhe, am besten auch Snow Spikes Eine möglichst sichere Querung sei nur dann denkbar, wenn die obersten zehn Zentimeter des Schnees bereits aufgeweicht sind. Ohne geeignete Bergschuhe sollte ein Schneefeld jedoch keinesfalls betreten werden. Der Experte empfahl feste Bergschuhe mit einer guten Profilsohle, mit denen man "im Sichelschlag" Trittkerben in den Schnee schlagen kann und an die sich bei Bedarf auch Snow Spikes, eine Art "Schneeketten" für Wanderschuhe, gut anbringen lassen.

Im Tagesverlauf würden Schneefelder durch Temperatur und Sonneneinstrahlung zwar aufweichen, dadurch aber an Tragfähigkeit verlieren und durchbrechen können. Besonders an Übergängen zu Felsen oder in mit Schmelzwasser unterspülten Bereichen sei daher Vorsicht geboten. Unsicheres Gefühl? Umkehren! Abseits einer adäquaten Ausrüstung riet der Alpenverein vor allem zu einer guten Tourenplanung - der "Schlüssel zum Erfolg" - und einer defensiven Herangehensweise. Es gelte, Altschneefelder realistisch einzuschätzen und bei "kritischen Schneeverhältnissen oder unsicherem Gefühl besser umzukehren." Essenziell seien insbesondere zum Saisonbeginn kürzere, technisch einfache und talnahe Touren.