Salzburg

Hüfttief im Schnee: Junge Wanderer im Pongau mit Heli geborgen

Die beiden jungen Schweden blieben am Gamskarkogel in Bad Hofgastein hüfttief im Schnee stecken und kamen nicht mehr weiter.
09.04.2026, 08:46

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein gelber Rettungshubschrauber fliegt knapp über einer hügeligen Landschaft bei klarem Himmel.

Zwei junge Wanderer sind am Mittwochnachmittag am Gamskarkogel (2.467 Meter) in Bad Hofgastein (Pongau) unverletzt von einem Polizeihubschrauber geborgen worden. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Schweden waren laut Bergrettung am tief verschneiten und nicht mehr erkennbaren Sommerweg hüfttief im Schnee stecken geblieben.

Salzburg: 12-Jähriger fuhr der Polizei mit E-Scooter davon

Als einer der Männer seine Trailrunning-Schuhe im Schnee verlor, alarmierte er mit dem Handy die Einsatzkräfte. Er war bei Eintreffen der Rettung bereits unterkühlt.

Bergrettung Schweden
Agenturen  | 

Kommentare