Hüfttief im Schnee: Junge Wanderer im Pongau mit Heli geborgen
Die beiden jungen Schweden blieben am Gamskarkogel in Bad Hofgastein hüfttief im Schnee stecken und kamen nicht mehr weiter.
Zwei junge Wanderer sind am Mittwochnachmittag am Gamskarkogel (2.467 Meter) in Bad Hofgastein (Pongau) unverletzt von einem Polizeihubschrauber geborgen worden. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Schweden waren laut Bergrettung am tief verschneiten und nicht mehr erkennbaren Sommerweg hüfttief im Schnee stecken geblieben.
Als einer der Männer seine Trailrunning-Schuhe im Schnee verlor, alarmierte er mit dem Handy die Einsatzkräfte. Er war bei Eintreffen der Rettung bereits unterkühlt.
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