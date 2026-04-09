Hüfttief im Schnee: Junge Wanderer im Pongau mit Heli geborgen

Zwei junge Wanderer sind am Mittwochnachmittag am Gamskarkogel (2.467 Meter) in Bad Hofgastein (Pongau) unverletzt von einem Polizeihubschrauber geborgen worden. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Schweden waren laut Bergrettung am tief verschneiten und nicht mehr erkennbaren Sommerweg hüfttief im Schnee stecken geblieben.