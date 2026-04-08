Salzburg

Salzburg: 12-Jähriger fuhr der Polizei mit E-Scooter davon

E-Scooter brachte es auf dem Prüfstand auf 68 km/h, der Vater des Buben wird angezeigt.
08.04.2026, 13:21

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Ein schwarzer Fahrradhelm hängt am Lenker eines E-Scooters mit grauen Griffen und orangefarbenem Kabel.

Ein Zwölfjähriger ist am Dienstag in der Stadt Salzburg mit seinem E-Scooter einer Fahrradstreife davongefahren. Die Polizisten konnten den Buben schließlich im Lehener Park anhalten und kontrollieren, obwohl der Rumäne erneut flüchten wollte.

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Der E-Scooter brachte es am Rollenprüfstand laut Polizei auf 68 km/h, obwohl nur eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h erlaubt ist. Der Besitzer des Zweirads, der Vater des Zwölfjährigen, wird angezeigt.

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