Pinzgau: Betrunkener Fahrgast würgte und schlug Taxifahrer

Ein betrunkener Fahrgast hat am Ostermontag einen Taxifahrer auf der Fahrt von Dienten nach Maria Alm (Pinzgau) attackiert. Zunächst beschwerte sich der 27-Jährige über die rasante Fahrweise, obwohl der 52-jährige Chauffeur laut Polizei mit 65 km/h statt der erlaubten 100 km/h unterwegs war.

Dann griff er ins Lenkrad und riss den Wagen nach rechts. Der Fahrer leitete eine Vollbremsung ein. Als das Auto stand, würgte der Pinzgauer den Taxler und verpasste ihm Faustschläge.