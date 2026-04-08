Messerattacke in Seekirchen: 19-Jähriger verletzt
In einer Unterkunft in Seekirchen kam es am Abend des 7. April zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Ein 19-jähriger Syrer wurde dabei an der Hand verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der mutmaßliche Täter, ein 57-jähriger Ukrainer, wurde von der Polizei festgenommen.
Messerverletzung bei Streit
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der 57-jährige Ukrainer im Verlauf des Streits den jüngeren Mann mit einem Messer an der Hand verletzt haben. Der Tatverdächtige stand zum Zeitpunkt des Vorfalls unter Alkoholeinfluss.
Das verletzte Opfer wurde von Einsatzkräften des Roten Kreuzes versorgt und anschließend in das Unfallkrankenhaus transportiert.
Polizeiliche Maßnahmen eingeleitet
Gegen den 57-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Er wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht.
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