Messerattacke in Seekirchen: 19-Jähriger verletzt

In einer Unterkunft in Seekirchen kam es am Abend des 7. April zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Ein 19-jähriger Syrer wurde dabei an der Hand verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der mutmaßliche Täter, ein 57-jähriger Ukrainer, wurde von der Polizei festgenommen.

Messerverletzung bei Streit

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der 57-jährige Ukrainer im Verlauf des Streits den jüngeren Mann mit einem Messer an der Hand verletzt haben. Der Tatverdächtige stand zum Zeitpunkt des Vorfalls unter Alkoholeinfluss.