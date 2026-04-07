Salzburg

Polizei stieß in Salzburger Wohnung auf Teile zahlreicher E-Scooter

49-Jähriger könnte möglicherweise für Reihe von Diebstählen verantwortlich sein, die Ermittlungen laufen.
07.04.2026, 15:45

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++ THEMENBILD ++ E-SCOOTER / E-FAHRZEUG / HELMPFLICHT / VERKEHR / VERKEHRSSICHERHEIT

Die Ortung eines am vergangenen Samstag gestohlenen E-Scooters hat die Polizei in der Stadt Salzburg in die Wohnung eines 49-jährigen Bosniers geführt. Bei der folgenden Hausdurchsuchung wurden bei dem Mann Dutzende Bestandteile von E-Scootern, Fahrrädern und Fahrrad-Akkus sichergestellt.

Wo genau die Teile herstammen und wie sich der Verdächtige rechtfertigt, stand noch nicht fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Agenturen  | 

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