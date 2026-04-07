Polizei stieß in Salzburger Wohnung auf Teile zahlreicher E-Scooter

Die Ortung eines am vergangenen Samstag gestohlenen E-Scooters hat die Polizei in der Stadt Salzburg in die Wohnung eines 49-jährigen Bosniers geführt. Bei der folgenden Hausdurchsuchung wurden bei dem Mann Dutzende Bestandteile von E-Scootern, Fahrrädern und Fahrrad-Akkus sichergestellt.

Wo genau die Teile herstammen und wie sich der Verdächtige rechtfertigt, stand noch nicht fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.